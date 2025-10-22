HABER

Minibüs direğe çarptı, sürücü yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir minibüs, sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapması sonucu orta refüje çıktı ve elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yamulurken, minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

