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Minibüs, tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

18.03.2025 15:58
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Konya'da tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Minibüs, tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde Okyar ve Saadet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Talip Darak yönetimindeki minibüs, Fatih Furkan Y. idaresindeki tıra yandan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Darak’ın cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, tır şoförü Fatih Furkan Y.’yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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