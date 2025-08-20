HABER

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Bircan Sokak kavşağında meydana geldi.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Bircan Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede ilerleyen minibüs ile sokaktan caddeye çıkan F.Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı otomobil sürücüsüne ilk müdahale yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen sürücü sağlık ekipleri bölgeden ayrıldıktan sonra kendini kötü hissedince polis ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

