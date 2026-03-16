Minibüsün yan kapısının içinden bin 120 adet uyuşturucu hap çıktı

Operasyon, Aksaray - Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında bir minibüse yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliklerini belirledikleri şahısları teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan takipte bir minibüs ile Aksaray'a geldikleri tespit edilen şahıslara yönelik Konya yolunda operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda minibüsteki E.M. (23), E.K. (23) ve E.C.Ü. (21) yakalanarak gözaltına alınırken, minibüsün yan kapısı içine zulalanmış uyuşturucular hassas burunlu narkotik köpeği tarafından bulundu. Kapı içinde toplam bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

