HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Minibüsün yan kapısının içinden bin 120 adet uyuşturucu hap çıktı

İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, sevkiyat yapan şahısların minibüsüne yaptığı operasyonda kapı içinden bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray - Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında bir minibüse yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliklerini belirledikleri şahısları teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan takipte bir minibüs ile Aksaray'a geldikleri tespit edilen şahıslara yönelik Konya yolunda operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda minibüsteki E.M. (23), E.K. (23) ve E.C.Ü. (21) yakalanarak gözaltına alınırken, minibüsün yan kapısı içine zulalanmış uyuşturucular hassas burunlu narkotik köpeği tarafından bulundu. Kapı içinde toplam bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.