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  4. Miras kavgasından acı olay! Kardeşini öldürdü

Miras kavgasından acı olay! Kardeşini öldürdü

24.03.2025 15:43
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey ve eşi gözaltına alındı.

Miras kavgasından acı olay! Kardeşini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Y. (42) ve ağabeyi A.Y. (44) arasında uzun süredir devam eden miras anlaşmazlığı, tarlada karşılaşmalarıyla yeniden alevlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., kardeşine bıçakla saldırdı ve ardından silahla ateş etti. Ağır yaralanan Yunus Y., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yunus Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçmaya çalışan A.Y. ve eşi S.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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