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Miras meselesi cinayetle bitti! Ağabeyi tarafından öldürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak ortasında miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Fikri Küçük (59) tarafından av tüfeğiyle vurulan İsmail Küçük (56) hayatını kaybetti. Fikri Küçük gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Miras meselesi cinayetle bitti! Ağabeyi tarafından öldürüldü

Olay, saat 14.30 sırlarında Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta meydana geldi. Fikri Küçük miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük’e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığıldı, Fikri Küçük ise kaçarak, uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Küçük ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan İsmail Küçük, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Fikri Küçük kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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