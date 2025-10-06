HABER

Mısır basını duyurdu! İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakereler başladı

Mısır basını, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu.

Mısır basını duyurdu! İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakereler başladı

Mısır basını, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu.

HAMAS AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ziyaretin süresine veya görüşme takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır’ın, pazartesi İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

