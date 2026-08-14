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Mısır’da alışveriş merkezinde patlama: Ölüler ve yaralılar var

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı olayda çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mısır’da alışveriş merkezinde patlama: Ölüler ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire’deki bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden patlama meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk bilgilere göre büyük panik yaşanan alışveriş merkezinde olayın ardından çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİ NE?

Patlamanın bir restoranda tüpün patlaması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Mısır’da alışveriş merkezinde patlama: Ölüler ve yaralılar var 1

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama AVM Mısır
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