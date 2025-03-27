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  4. Mısır'daki turistik denizaltı kazasında can kaybı 6’ya yükseldi

Mısır'daki turistik denizaltı kazasında can kaybı 6’ya yükseldi

27.03.2025 18:38
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Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında Rus turistlerin bulunduğu denizaltının batması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Mısır'daki turistik denizaltı kazasında can kaybı 6’ya yükseldi

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında "Sindbad" adlı turistik denizaltının batması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. Kızıldeniz Bölgesi Valisi Amr Hanafy, kazada 6 turistin hayatını kaybettiğini belirterek, 39 turistin kazadan sağ olarak kurtarıldığını ifade etti. Kayıp turist olmadığını belirten Hanafy, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.

Rusya’nın Hurgada Başkonsolosu Viktor Voropaev, denizaltı kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 çocuğun bulunduğunu açıkladı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mısır denizaltı
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