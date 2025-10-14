HABER

Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty, Gazze’nin idaresinden sorumlu olacak isimlerin belirlendiğini söyledi

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty açıklamasında, Gazze Şeridi’ndeki Barış Planı kapsamında Gazze şehrini yönetecek 15 Filistinli teknokrattan oluşacak geçici hükümetteki isimlerin belli olduğunu aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty dün ülkede gerçekleştirilen Barış Zirvesi’nin ardından Gazze şehrinin yönetimine ilişkin açıklamada bulundu. Abdellaty, Gazze Şeridi’ndeki Barış Planı kapsamında Gazze şehrini yönetecek 15 Filistinli teknokrattan oluşacak geçici hükümetteki isimlerin belli olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanı söz konusu isimlerin hali hazırda İsrail tarafından araştırıldığını ancak açıklanmadığını aktardı.

"Barış Kurulu, Gazze’nin yeniden inşasında destek sağlamalı"
Abdelatty açıklamasında, savaş sonrası Gazze’nin idaresinde rol oynayacağı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından yönetileceği öngörülen "Barış Kurulu" yapılanmasına değinerek, "Gazze’de halkın günlük yaşamıyla ilgilenilmesi için bu kişileri görevlendirmemiz ve Barış Kurulu’nun da maliye konusunda destek sağlayarak Gazze’nin yeniden inşası için gelecek para akışını denetlemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Abdelatty bölgede sağlanan ateşkesin ve Barış Planı’nın Hamas tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak, "Hamas geçiş sürecinde bir rol oynamayacak. Bu konuda taahhüt verdiler ve bu yüzden de Gazze halkının günlük yaşamıyla ilgilenecek bir idari komitenin görevlendirmesi için çalışmalarını yürütüyorlar" dedi.

