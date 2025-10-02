HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty: "Hamas'ı plana olumlu yanıt vermeye ikna etmek için Katar ve Türkiye ile koordinasyon halindeyiz"

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirmek üzere hazırladığı Gazze Planı hakkında yaptığı açıklamada, "Hamas'ı plana olumlu yanıt vermeye ikna etmek için Katar'daki kardeşlerimizle ve Türkiye'deki meslektaşlarımızla koordinasyon halindeyiz" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty: "Hamas'ı plana olumlu yanıt vermeye ikna etmek için Katar ve Türkiye ile koordinasyon halindeyiz"

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Fransa’nın başkenti Paris’teki Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirmek üzere hazırladığı Gazze Planı hakkında açıklamalarda bulundu. Abdelatty, Katar ve Türkiye ile birlikte Hamas'ı Gazze Planı’nı kabul etmesi için ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "Onlarla görüşüyoruz. Hamas'ı bu plana olumlu yanıt vermeye ikna etmek için Katar'daki kardeşlerimizle ve Türkiye'deki meslektaşlarımızla koordinasyon halindeyiz" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty: "Hamas ı plana olumlu yanıt vermeye ikna etmek için Katar ve Türkiye ile koordinasyon halindeyiz" 1

"YERİNDEN EDİLME OLMAYACAK"

Mısır’ın hiçbir şartta Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden yerinden edilmesine izin vermeyeceğini aktaran Abdelatty, "Yerinden edilme olmayacak. Yerinden edilme, Filistin davasının sonu anlamına geldiği için olmayacak. Hiçbir koşulda bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekilinin bulunduğu araç kazaya karıştı: 1 ölüMilletvekilinin bulunduğu araç kazaya karıştı: 1 ölü
Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandıSon dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı

Anahtar Kelimeler:
Katar Türkiye Mısır Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.