Mısır'ın başkenti neresi? Mısır'ın başkenti hakkında bilgiler

Mısır ülkesinde konuşulan resmi dil Arapça'dır. Ülke içerisinde Mısırca adı verilen Mısır Arapçası da yaygın bir şekilde konuşulur. Ülke, stratejik konumu nedeniyle tarihsel süreçte birçok medeniyeti barındırmıştır. Burada yer alan Firavunlar döneminde yapılan ve dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi de oldukça dikkat çeker. Piramitlerin yapımında dev taşların taşınması ve hesaplamalar hala merak konusudur.

Mısır’ın başkenti neresi?

Mısır’ın başkenti neresi sorusuna yanıtı Kahire şehridir. Burası dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi'ne de ev sahipliği yapar. Antik Mısır dönemindeki yerleşim Kahire çevresindeki Memfis kentinde yapılmıştır. Kültürel açıdan ülkenin en çok görülmesi gereken şehridir. Aynı zamanda Afrika ve Arap dünyasının da en büyük kentidir. Şehir 16 milyonu geçen nüfusuyla metropol olarak dikkat çeker.

Birbirinden farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan şehir birçok alanda ülkenin merkezi konumundadır. Ülkedeki önemli devlet daireleri ve hükümet binası bu şehirde konumlanmıştır. Oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan şehir her mevsim ziyaretçi çeker.

Kahire şehri tarihi gelişim sürecine ve gelir düzeylerine göre birçok mahalleye ayrılmıştır. Eski Kahire, Heliopolis, Nasr gibi pek çok bölgeden oluşur.

Kahire'ye nasıl gidilir?

Sina Yarımadası'nda konumlanmış olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Afrika'nın kuzeyinde Asya ile Afrika'yı birbirine bağlar. Ülkemizden Kahire’ye gitmek isteyenler için direkt uçuşlar düzenlenmektedir. İstanbul’dan yaklaşık iki buçuk saat süren uçuşlarla Kahire Havalimanı’na varılabilmektedir. Yaz aylarında şehirdeki sıcaklık oldukça yüksek seviyelere ulaşabildiğinden Kahire'yi ziyaret etmek için en uygun dönem kasım ve mart arasıdır.

Kahire'de şehir içi ulaşım

Şehir içindeki ulaşım seçenekleri otobüs, metro ve taksilerdir. Toplu taşıma içerisinde en çok tercih edilen ulaşım aracı metrodur. Bununla beraber taksiler de ulaşım için oldukça idealdir. Fakat öncesinde taksi şoförü ile pazarlık yaparak günlük olarak anlaşılması gerekmektedir.

Kahire'de gezilecek yerler

Kahire’de görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Gize Piramitleri ve Sfenks

Dünyanın en merak uyandıran yerlerinden biridir. Şehirde gerçekleştirilen günlük turlar sayesinde gezilebilen Gize platosu ve piramitler görülmesi gereken yerlerin başında gelir. İsimleri Antik Mısır firavunlarından gelen üç piramit ihtişamı ve büyüklükleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeker.

Han El Halili Çarşısı

Kahire’nin merkezinde yer alan 600 senelik El-Hüseyin mahallesinde bulunan bu çarşı şehrin kalbi olarak kabul edilir. MS 970 yılında kurulmuş olan han dar ve ışıl ışıl koridorlara sahiptir. Burada dolaşırken birbirinden farklı hediyelik eşyalara, bölgeye özel tekstil ürünlerine ve nargileye rastlanabilir. Tarihi önemliyle de dikkat çeken bu çarşı sadece Kahire için değil aynı zamanda Mısır için de oldukça önemlidir.

Büyük Mısır Müzesi

Antik Mısır uygarlığından günümüze kalan birçok eserin ve piramitlerde bulunan mumyaların sergilendiği müzedir. 2005 yılında açılmıştır. Kapladığı 500.000 metrekarelik alanla beraber yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde olduğu söylenir. Bu büyüklükteki müze, tek bir uygarlığa adanmış en büyük müze olma özelliğini taşımaktadır.

Mısır'da ne yenir?

Mısır ülkesinde yeme-içme konusunda dünya mutfaklarından başlayarak yerel lezzetlere uzanan birçok seçeneğe yer verilir. Öte yandan Kahire mutfağının lezzet kültürü de oldukça geniştir. Mısır’ın mutfak kültürü bol baharatlı yemekleri ve daha çok balık, et ve et ürünlerinden oluşur. Bununla beraber pirinç ve tahıllar ve sebze içerikleri de yaygın bir şekilde tüketilir.

Kahire’de denenmesi gereken lezzetlerin birçoğu ve yemeklerden önce servis edilen mezeler başta olmak üzere Türk mutfağıyla büyük bir benzerlik gösterir. Şehrin dört bir yanında çeşitli restoranlar mevcuttur. Bilhassa şehir merkezinde uygun fiyatlı lezzetleri denemek mümkündür. Daha lüks ve şık restoranları tercih edenler için Zamalek ve Mohandiseen bölgeleri uygundur.

Mısır’ın özel yemekleri arasında Koshary; makarna ve pirinçle hazırlanan domates ya da acı baharat sosla öğle yemeklerinde sıklıkla tüketilir. Denenmesi gereken diğer lezzetler arasında Fuul yani bakla, kızartılmış baklalı çörek, kofta ve kızartılmış tavuk, Mısır pizzaları yer alır. Şehirde yaygın bir şekilde tüketilen Şavarma, döner benzeri bir lezzet iken humus da oldukça meşhurdur.