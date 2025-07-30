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Mısır tarlasına giren TIR’ın şoförü yaralandı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak mısır tarlasına giren TIR’ın şoförü yaralandı.

Mısır tarlasına giren TIR’ın şoförü yaralandı

Kaza, 15.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Şoförün ismi ve plakası belirlenemeyen TIR, İpekyolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına girdi. Kazada TIR şoförü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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Mardin
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