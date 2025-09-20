HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mısır ve Singapur cumhurbaşkanları, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Singapurlu mevkidaşı Tharman Shanmugaratnam, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını ifade etti.

Mısır ve Singapur cumhurbaşkanları, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı
Mustafa Fidan

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret eden Tharman ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra ekonomik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Tharman Sisi'yi, gelecek yıl, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümünde Singapur'a davet etti ve Sisi de bunu memnuniyetle karşıladı.

Mısır ve Singapur cumhurbaşkanları, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı 1

SİSİ GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI ANLATTI

Görüşmede Sisi, Gazze'de ateşkese varılması, insani yardımların girişinin sağlanması ve esirlerin salıverilmesi için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

İki lider de Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı.

Görüşme sonrasında liderler, tarım, sağlık, deniz taşımacılığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesi ve hükümet personelinin eğitimi alanlarında mutabakat zaptları imzaladı.

Mısır ve Singapur cumhurbaşkanları, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine karşı olduklarını vurguladı 2

MISIR VE SİNGAPUR ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Sisi, düzenlediği basın toplantısında, Tharman ile başta Filistin meselesi olmak üzere Orta Doğu'nun içinden geçtiği kritik dönüm noktasını ele aldıklarını dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Mısır-Singapur İş Forumu'nun, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artırılmasında önemli adımlara tanıklık etmesini umduğunu dile getirdi.

(AA)

20 Eylül 2025
20 Eylül 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim olduİşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
Japon prenses Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdiJapon prenses Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi
Anahtar Kelimeler:
Singapur Filistin Mısır Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.