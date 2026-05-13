MİT olduğunu inandırmak için çakar, siren ve koruma kullandı: '40 milyon zararım var'

MİT görevlisi kılıfıyla Kapalıçarşı kuyumcularını haraca bağlayan Ömer Binici şebekesinin oyununa jandarma nokta koydu.

Binici'nin mağdurlarından kuyumcu İlyas İç, iş ortağından ayrılmak için 15 kg altına anlaştı, ancak alamadı. İç, devlet büyüğü olduğunu söylenen Ömer Binici ile iletişime geçti.

6 KİLOGRAM ALTINA ANLAŞTILAR

Binici, çözüm için 6 kg altın ve 'Savcılara vereceğim' diyerek 120 bin dolar aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Binici daha sonra İç'ten film projesine bağış adı altında 4 milyon lira istedi. 3. kişiler aracılığı ile Binci'ye euro, dolar ve Türk Lirası cinsinden o dönem toplam 4 milyon lira verdi.

"40 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Binici'nin 3. kez arayarak para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan İç, "40 milyon lira zararım var" diyerek şikâyetçi oldu. Binici ve ekibi bir restoranda para teslimatı sırasında yakalandı.

ÇAKAR, SİREN, KORUMA...

Şebekenin güven vermek için çakar ve siren sistemi bulunan lüks araçlar ve sahte koruma konvoyuyla hareket ederek devlet adamı imajını pekiştirildiği belirlendi. Savcılık 10 şüphelinin hapsini istedi.