Miting günü Halk TV'de konuşmuştu! Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, dün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

BOYKOTLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Dün Maltepe mitinginde Halk TV’ye konuk olan Yılmaz, boykotların yeterli olmadığını ifade ederek Türkiye ekonomisinin tüketimden gelen vergilere dayandığını belirtmişti. Konuşmasında, Sırbistan örneğini veren Yılmaz, “Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.” ifadelerini kullanmıştı.