MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan hakkında yeni gelişme! Gözaltına alınmıştı

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi. Önceki gün akşam saatlerinde Ankara’daki evinde gözaltına alınan Sayhan, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının odağındaki bazı CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan ’itirafçı’ Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ’suikast hazırlığı’ iddiası ile birlikte savunma sanayi sırlarının sızdırılması ve ‘casusluk’ iddiası ile suçlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, MKE eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Sayhan, İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 23 Ağustos Cumartesi gecesi Ankara’daki evinde gözaltına alınmış ve polis nezaretinde İstanbul’a getirilmişti.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan ’itirafçı’ Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ’suikast hazırlığı’ iddiası ile birlikte savunma sanayi sırlarının sızdırılması ve ‘casusluk’ iddiası ile suçlanan Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya çekildi. Gözaltına alındığı sırada ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve dokümanların ele geçirildiği Sayhan’ın polisteki dört günlük gözaltı süresi bugün doldu.

İfade işlemleri tamamlanan ve hakkında "casusluk, örgüt üyeliği ve savunma sanayi sırlarının sızdırılması" gibi suçlamalar bulunan İsmet Sayhan, sabah saatlerinde ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Sayhan, daha sonra polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Sayhan’a yöneltilen iddialar arasında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat planlarının sızdırılması, TSK’nın uzun vadeli top mermisi tedarik planlarının üçüncü kişilere aktarılması, gizli kalması gereken mühimmat fiyat bilgilerinin ifşa edilmesi ve savunma sanayisine ait teknik detayların açığa çıkarılması gibi suçlamalar yer alıyor. Söz konusu gizli bilgi ve belgelerin, bir suç örgütü üzerinden üçüncü kişilere sızdırılmış olabileceği ileri sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde çıkar amaçlı bir organize suç örgütüne yönelik İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda, Selahattin Yılmaz’ın yanı sıra şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi, iş insanı Murat Özdemir’in de aralarında olduğu 17 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6’sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7’si serbest bırakılmıştı.
