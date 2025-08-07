Mobil veri tasarrufu nasıl yapılır? Mobil veri tasarrufu yapma rehberi

Günümüzde operatörler tarafından sağlanan mobil internet paketleri sınırlıdır. Bilhassa yoğun kullanımda beklenenden daha hızlı tükenebilir. Böyle durumlarda kullanıcılar bir sonraki paket yenileme gününü beklemek zorunda kalır. Diğer bir çare ise ek internet paketi satın almaktadır. Fakat özellikle faturalı hat kullanıcıları için ek paketler faturanın yükselmesine neden olur.
Mobil interneti daha dikkatli ve tasarruflu kullanmak, istenmeyen durumların önüne geçmek açısından oldukça faydalıdır. Mobil veri kullanımını azaltacak küçük ama etkili alışkanlıklar internet paketlerinin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu sayede ek masrafa da girilmemiş olur.
Mobil veri tasarrufu yapmak için pek çok yöntem mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Android ya da iPhone kullanan birçok kullanıcı, gün içerisinde uygulama çekmecesindeki uygulamaları sürekli olarak kapatır. Çünkü uygulamaları temizlemenin telefonun performansını artıracağına ve internet tasarrufu sağlayacağına inanılır. Fakat bu düşünce aslında yanlış bilinen bir alışkanlıktan ibarettir. Tam aksine uygulamaları kapattığınızda uygulamanın yeniden açılması için önbellekten veriler tekrar yüklenmek zorunda kalır. Bu işlem hem daha fazla mobil veri harcar hem de cihazın işlemci gücünü tüketir.
Günümüzde pek çok uygulama veri tasarruf modu sunmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları Spotify, Instagram gibi uygulamalardır.
WhatsApp uygulamasını açın.
Alt menüden veya sağ üst köşeden ''Ayarlar'' bölümüne gidin.
''Saklama Alanı ve Veriler'' seçeneğine dokunun.
Burada ''Medyayı Otomatik İndir'' ayarlarını bulun ve ''sadece Wi-Fi'' seçeneğini işaretleyin.
Telefonunuzun ''Ayarlar'' bölümüne girin.
''Hücresel'' ya da ''Mobil Veri'' kısmını bulun ve dokunun.
Ardından ''Seçenekler'' menüsünü açın.
Buradan ''Veri Modu''' seçeneğine tıklayın.
Genellikle ''Standart'' modda kalmanız yeterli olur. Eğer daha fazla tasarruf yapmak isterseniz ''Düşük Veri Modu''nu seçebilirsiniz. Fakat bu mod telefonun bazı işlevlerini de kısıtlayabilir.
Ayarlar’dan ''Uygulamalar'' listesine gidin.
Kullanmadığınız uygulamaları seçin.
Uygulamaların ''Arka Planda Yenileme'' özelliklerini kapatın. Bu sayede mobil veri ve telefon şarjınız daha uzun süre dayanır.
Harita uygulamaları her açıldığında bulunduğunuz konumu veya adresi tekrar tekrar indirir. Eğer sürekli olarak aynı semtlerde dolaşıyorsanız o bölgelerin haritalarını önceden indirmeniz mobil veri kullanımınızı azaltacaktır.