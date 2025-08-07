Mobil veri tasarrufu nasıl yapılır? Mobil veri tasarrufu yapma rehberi

Günümüzde operatörler tarafından sağlanan mobil internet paketleri sınırlıdır. Bilhassa yoğun kullanımda beklenenden daha hızlı tükenebilir. Böyle durumlarda kullanıcılar bir sonraki paket yenileme gününü beklemek zorunda kalır. Diğer bir çare ise ek internet paketi satın almaktadır. Fakat özellikle faturalı hat kullanıcıları için ek paketler faturanın yükselmesine neden olur.

Mobil interneti daha dikkatli ve tasarruflu kullanmak, istenmeyen durumların önüne geçmek açısından oldukça faydalıdır. Mobil veri kullanımını azaltacak küçük ama etkili alışkanlıklar internet paketlerinin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu sayede ek masrafa da girilmemiş olur.

Mobil veri tasarrufu nasıl yapılır?

Mobil veri tasarrufu yapmak için pek çok yöntem mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Uygulamaları kapatmayın

Android ya da iPhone kullanan birçok kullanıcı, gün içerisinde uygulama çekmecesindeki uygulamaları sürekli olarak kapatır. Çünkü uygulamaları temizlemenin telefonun performansını artıracağına ve internet tasarrufu sağlayacağına inanılır. Fakat bu düşünce aslında yanlış bilinen bir alışkanlıktan ibarettir. Tam aksine uygulamaları kapattığınızda uygulamanın yeniden açılması için önbellekten veriler tekrar yüklenmek zorunda kalır. Bu işlem hem daha fazla mobil veri harcar hem de cihazın işlemci gücünü tüketir.

2. Veri tasarrufu modlarını kullanın

Günümüzde pek çok uygulama veri tasarruf modu sunmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları Spotify, Instagram gibi uygulamalardır.

Spotify veri tasarrufu modu

Spotify uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Alt menüden “Kitaplık” sekmesine geçin.

Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun.

Açılan menüden “Ayarlar ve Gizlilik” bölümüne girin.

Sayfayı aşağı kaydırarak “Veri Tasarrufu” bölümünü bulun ve açın.

“Veri Tasarrufu” seçeneğini etkinleştirin. Bu uygulamanın mobil veri kullanımını azaltacaktır.

Aynı bölümde yer alan “Video Kalitesi” ayarına girin ve “Mobil ile çalışırken” kısmını “Düşük” olarak ayarlayın.

Ardından “Ses Kalitesi” kısmına geçin ve yine “Mobil ile çalışırken” ayarını “Düşük” seviyeye getirin.

Instagram veri tasarrufu modu

Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ alt köşeden profil sayfanıza geçin.

Sağ üst köşedeki üç çizgili menü simgesine dokunun.

Açılan pencereden Medya Kalitesi” kategorisini bulun ve girin.

Karşınıza çıkan “Daha Az Hücresel Veri Kullan” seçeneğini aktif hale getirin.

WhatsApp veri tasarrufu modu

WhatsApp uygulamasını açın.

Alt menüden veya sağ üst köşeden ''Ayarlar'' bölümüne gidin.

''Saklama Alanı ve Veriler'' seçeneğine dokunun.

Burada ''Medyayı Otomatik İndir'' ayarlarını bulun ve ''sadece Wi-Fi'' seçeneğini işaretleyin.

Telefon veri tasarrufu modu

Telefonunuzun ''Ayarlar'' bölümüne girin.

''Hücresel'' ya da ''Mobil Veri'' kısmını bulun ve dokunun.

Ardından ''Seçenekler'' menüsünü açın.

Buradan ''Veri Modu''' seçeneğine tıklayın.

Genellikle ''Standart'' modda kalmanız yeterli olur. Eğer daha fazla tasarruf yapmak isterseniz ''Düşük Veri Modu''nu seçebilirsiniz. Fakat bu mod telefonun bazı işlevlerini de kısıtlayabilir.

3. Arka planda yenileme özelliğini kapatın

Ayarlar’dan ''Uygulamalar'' listesine gidin.

Kullanmadığınız uygulamaları seçin.

Uygulamaların ''Arka Planda Yenileme'' özelliklerini kapatın. Bu sayede mobil veri ve telefon şarjınız daha uzun süre dayanır.

4. Haritaları önceden indirin

Harita uygulamaları her açıldığında bulunduğunuz konumu veya adresi tekrar tekrar indirir. Eğer sürekli olarak aynı semtlerde dolaşıyorsanız o bölgelerin haritalarını önceden indirmeniz mobil veri kullanımınızı azaltacaktır.