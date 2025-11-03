HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Model eğitimi nedir, yapay zekâda nasıl yapılır?

Bir süre önce hayatımıza giren ve günlük hayatta da çeşitli iş alanlarında da kendine bir yer bulan yapay zeka teknolojileri, her geçen gün biraz daha gelişmekte ve kullanım alanları genişlemektedir. İnsan zekasını taklit ederek karar alma ve iletişim kurma mantığı ile çalışan yapay zeka sistemleri eğitimden eğlenceye birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Model eğitimi nedir, yapay zekâda nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Çeşitli komutları yerine getirebilen, görevleri gerçekleştirmelerini sağlayan çoklu algoritmaların birleşimi olan yapay zeka teknolojisi; öğrenme, dil algılama, problem çözme, anlama gibi çeşitli bilişsel işlevler içermektedir. Temelinin 1950’li yıllara dayandığı bilinen yapay zeka teknolojisinin ilk adımlarının Alan Turing’in bu dönemde ortaya attığı "makine düşünebilir mi?" sorusu ile atıldığı kabul edilmektedir. Günlük hayatı direkt olarak etkileyen, eğlence amaçlı olabildiği gibi iş geliştirme süreçleri içinde de birçok farklı alanda yararlanılabilen yapay zeka modeli direkt olarak çeşitli alt disiplinleri de etkilemektedir.

Yapay zeka teknolojisi robotik, uzman sistemler, bilgisayarla görü gibi çeşitli alt dallar içermektedir. Makine öğrenimi süreci, bilgisayarların verilerden öğrenerek performanslarını yükseltmeyi sağlayan yapay zeka alt dallarından biridir. Oldukça geniş uygulama alanlarına sahip olan makine öğrenimi üç alt başlığa ayrılmaktadır. Bunlar makine öğrenimi, denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme modelleridir.

Model eğitimi nedir?

Model eğitimi ya da yapay zeka model eğitimi bir süreci ifade etmek için kullanılmaktadır. Seçilen algoritmalar, veri kümelerini sindirir ve uygun olan kat sayı değerlerini belirler. Bu sayede model oluşur ve bu da tahminler için bir model meydana geldiğini ifade eder. Yapay zeka eğitim modeli de bu süreci ifade eder. Sonuçları incelemek, algoritma verilerini beslemek, etkinliği ve doğruları arttırabilmek adına algoritmaların gelen verilen tamamını yakalayan büyük oranlarda veriye ihtiyaç duyulur.

Yapay zeka modeli eğitimi, sistemin sorguları doğru şekilde yanıtlayabilmesi adına kendini geliştirmeye destek olmak amacı ile düzenlenmiş olan verileri seçili algoritmalar ile besleme süreçleridir. Bu modellerin test edilmesi ve eğitilmesi geri bildirimlere ve sonuçlara dayalı olan yinelemesi olan süreçlerdir.

Model eğitimi yapay zekâda nasıl yapılır?

Seçilen algoritmalar, en uygun olan kat sayı değerlerini belirleyebilmek hedefi ile veri kümelerini analiz ettiği zaman tahminler için yepyeni bir model meydana getirir. Yaşanan tüm bu süreci ifade eden yapay zeka model eğitimi, şu süreçlerden oluşmaktadır:

  • Veriler hazırlanır.
  • Bir eğitim modeli seçilir.
  • İlk eğitim gerçekleştirilir.
  • Eğitim teyit edilerek doğrulanır.
  • Model test edilir.

Yapay zeka eğitimi, sonuç türleri, karmaşıklık, yetenekler ve işlem gücü bakımından farklılık gösteren biçimlerde gelmektedir. Gereğinden fazla kaynak tüketme olasılığı bulunan bu yöntem diğer durumlarda daha nitel bir sonuç gerektirebilir. Farklı türleri bulunan yapay zeka eğitim modeli yöntemleri ise şu şekildedir:

  • Derin sinir ağları
  • Doğal regresyon
  • Lojistik regresyon
  • Karar ağaçları
  • Rastgele orman (Farklı karar ağaçları bir araya getirilerek düzenlendiği için orman ifadesi kullanılır)
  • Gözetimli öğrenme
  • Gözetimsiz öğrenme
  • Takviyeli öğrenme
  • Transfer öğrenme
  • Yarı denetimli öğrenme
  • Üretken modeller

Yapay zeka model eğitiminde veri kaynaklarının kalitesi son derece önemlidir. Bir yapay zeka modelinde büyük oranlarda incelenmemiş homojen ve düşük kaliteli veri kümeleri olursa elde edilen sonuçların kalitesi de düşük olur. Bu nedenle eldeki modele bağlı olarak iyi veri de çeşitlilik gösterir.

Ayrıca veri çeşitliliği de önemlidir çünkü yapay zeka model eğitiminde daha yüksek oranda doğruluk sağlar. Gerçek dünyada olduğu gibi yapay zeka alanında da farklı denetimler daha derin bilgi birikimleri sayesinde yetenekleri geliştirmektedir ve bu da karar verimliliğinin artmasını sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de firari 53 şahıs yakalandıMardin’de firari 53 şahıs yakalandı
Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Model yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.