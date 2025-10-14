HABER

Modern çağın en sinsi ve ölümcül hastalığı: Türkiye'de her yıl 30 bin kişi tromboz nedeniyle hayatını kaybediyor!

Modern çağın en sinsi ve ölümcül sağlık sorunlarından biri olan tromboz (kan pıhtılaşması), her yıl dünyada milyonlarca, Türkiye’de ise yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu hastalığın meme ve akciğer kanserinden ölümlerden daha fazla can aldığını vurgularken, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, tromboz yani kan pıhtılaşmasını modern çağın en ağın en yaygın ve tehlikeli sağlık sorunlarından biri olarak nitelendiriyor. Her yıl dünyada 30 milyon, Türkiye'de ise 30 bin insan tromboz sebebiyle hayatını kaybediyor.

"HER YIL MİLYONLARCA İNSAN YAŞAMINI YİTİRİYOR"

Hemotoloji Uzmanı Dr. Zafer Serenli Yeğen, "Milyonlarca insanın yaşamını etkileyen damar tıkanıklıklarına karşı toplumsal bilinç oluşturmalıyız. Her yıl milyonlarca insan tromboz sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bu sayı, meme ve akciğer kanserinden ölen hasta sayısı toplamından daha fazladır. Pıhtı yaş, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan herkesi etkileyebilir. Uzun süre hareketsizlik, pıhtı oluşumu için önemli bir risk faktörüdür" dedi.

TROMBOZ RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER

Tromboza karşı erken tanı ve uygun tedavinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Dr. Serenli Yeğen, tromboz riskini arttıran faktörleri şu şekilde sıraladı: "Hareketsizlik, obezite ve sağlıksız beslenme, sigara kullanma, cerrahi operasyonlar ve hastanede uzun süreli yatış, kanser hastalıkları ve tedavileri ileri yaş, genetik faktörler, gebelik vehormon replasman tedavileri,östrojen içeren doğum kontrol haplar tromboz riskini artırıyor."

TROMBOZDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

"Peki, trombozdan korunmak mümkün mü? Elbette ki mümkün. Araştırmalar pıhtıya bağlı ölümlerin en az yarısının önlenebilir olduğunu gösteriyor. En önemlisi sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek. Düzenli fiziksel aktivite yaparak hareketsiz yaşamdan kaçınmak, sağlıklı beslenmek: Bol sebze-meyve tüketmek, şeker ve tuz alımını kısıtlamak, bol su içmek, sigaradan uzak durmak, uzun süre hareketsiz kalmamak, özellikle uzun yolculuklarda düzenli hareket etmek ve kilo kontrolüne önem vermek. Bununla birlikte ailenizde erken yaşta kalp hastalığı, ani ölüm, diyabet veya kolesterol yüksekliği gibi sorunlar varsa, mutlaka hekiminizle görüşerek risk değerlendirmesi yaptırmalısınız" dedi.

