Modern Soğuk Savaş... ABD'nin yeni nükleer silahı açığa çıktı: 'Hiroşima'dan 10 kat güçlü'

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen bir test uçuşu sırasında kaydedilen görüntülerde ABD'nin uzun menzilli yeni nesil nükleer seyir füzesi açığa çıktı. 5 ila 150 kiloton arasında nükleer başlık taşıyabilen bombardıman uçaklarındaki mühimmatın tahrip gücü ise korkutucu cinsten... İddialara göre, bu yeni nesil nükleer füzeler Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık on kat daha etkili!

Doğukan Akbayır

29 Ekim’de Kaliforniya'daki Owen Vadisi üzerinde uçan bir B-52 uçağınının kanat altında tanımlanamayan bir silah sistemi fark edildi. Uzmanlar, görüntülerdeki mühimmatın ABD Hava Kuvvetleri’nin üzerinde uzun süredir çalıştığı AGM-181 LRSO füzesi olduğunu belirtti. The Aviationist dergisi, fotoğraftaki silahın daha önce kamuoyuna yansıyan resmi tasarımlarla büyük benzerlik gösterdiğini yazdı.

Modern Soğuk Savaş... ABD nin yeni nükleer silahı açığa çıktı: Hiroşima dan 10 kat güçlü 1

HİROŞİMA'YA ATILAN ATOM BOMBASINDAN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ

AGM-181, test aşamasında W80-4 tipi nükleer savaş başlığı ile donatılıyor. 5 ila 150 kiloton arasında değişen bu başlık, 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombasından yaklaşık on kat daha güçlü bir patlama etkisine sahip. Füzenin 2030 yılına kadar ABD Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

Modern Soğuk Savaş... ABD nin yeni nükleer silahı açığa çıktı: Hiroşima dan 10 kat güçlü 2

NÜKLEER CAYDIRICILIK YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK

Yeni sistemin yalnızca mevcut B-52’ler için değil, aynı zamanda gelişmiş gizlilik özellikleriyle öne çıkan B-21 Raider bombardıman uçaklarında da kullanılacağı belirtiliyor. Askerî analistler, bu füzenin devreye alınmasının ABD’nin nükleer caydırıcılığını yeniden şekillendireceğini değerlendiriyor.

Modern Soğuk Savaş... ABD nin yeni nükleer silahı açığa çıktı: Hiroşima dan 10 kat güçlü 3

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE BENZETİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “rakip güçlerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması” talimatını verdiğini duyurmuştu. Enerji Bakanı Chris Wright ise testlerin “kritik olmayan” deneylerle sınırlı tutulacağını ifade etti.

ABD’nin yeni füze testleri, küresel nükleer rekabetin yeniden ivme kazandığına işaret ediyor. Geçtiğimiz ay Rusya, nükleer enerjiyle çalışan Burevestnik seyir füzesinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla test edildiğini açıklamıştı. Uzmanlar, bu gelişmelerin Soğuk Savaş dönemindekine benzer yeni bir stratejik silahlanma dönemine işaret ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Sözcü

