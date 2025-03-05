Monitörde ms nedir, ne anlama gelir ve ne işe yarar? Monitörde ms kaç olmalı?

Bilgisayar birçok farklı donanımsal ve sistemden meydana gelmektedir. Bu tür cihazlarda klavye ve işletim sistemi gibi faktörlerin yanı sıra monitör seçimi de oldukça önemlidir. İyi bir monitörün görüntüleri ekrana kısa sürede yansıtması gerekmektedir. Monitör satın alırken birçok kritik nokta vardır. Bu kritik noktalardan biri ms değeridir. Bu kavramı ilk defa duyanların aklına “monitörde ms ne anlama gelir?” sorusu gelebilir.

Monitörde ms nedir?

Bilgisayar kullanımında kişilerin en dikkat ettiği noktalardan biri beklenen verimin alınmasıdır. Bunun için cihaz seçiminde yüksek performansın alınabileceği cihazlar seçilmelidir. Bilgisayarın ana parçalarından biri görüntüleri ekrana yansıtan monitörlerdir. Monitör seçiminde ms değerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Türkçe anlamı “tepkime süresi” olarak bilinen ms değeri panelden ekran kısmına yansıtılan görüntünün aktarılma süresini simgelemektedir. Monitörde ms değerinin yüksek ya da düşük olması özellikle video oyunları oynayanlar için daha dikkate alınması gereken bir konudur.

Monitörde ms ne işe yarar?

Monitör tercihinde birçok önemli noktanın göz önünde bulundurulması beklenen performansın alınabilmesi yönünden büyük önem arz eder. Monitör alırken yalnızca ekran genişliği veya çözünürlük gibi kriterlerin uygun olması verimlilik açısından tek başına önemli değildir. Bunların yanı sıra tepkime süresi yani ms değerinin de iyi olması gerekmektedir. Monitörde ms değeri yüksek olduğu zaman ekrana aktarılan görüntülerde kararma gibi birtakım problemler görülebilmektedir.

Panelden ekrana görüntünün çok uzun süre içerisinde ulaşması görüntünün bozulmasına neden olabilir. Monitörde ms değeri ile birlikte yenileme hızının da uyumlu olması dikkat edilmesi gereken bir başka konudur.

Monitörde ms kaç olmalı?

Bazı kişiler çok hareket içeren video oyunları gibi oyunlar oynamayabilir ya da bilgisayarı yalnızca alışveriş yapmak, bir şeyler okumak için kullanıyor olabilir. Böyle bir durumda ekrana görüntünün gelme süresi çok dikkate alınmayabilir.

Genel olarak ms değeri 5 olan monitörlerde oyun oynarken oyunun görüntüsünde gölgelenme gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Hem kalite hem de renklerin daha canlı görünmesi açısından ms değerinin 1 olması tavsiye edilmektedir. Monitörde ms değeri ne kadar düşük olursa ekrana gelen görüntünün kalitesi ve netliği o kadar iyi olmaktadır.