Moskova’daki iki havalimanında İHA saldırısı nedeniyle uçuşlar askıya alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Sheremetyevo ve Vnukovo havalimanlarında İHA saldırısı nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya İHA saldırısı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, saldırıda kullanılan İHA’ların düşürüldüğünü belirterek, acil durum ekiplerinin İHA’ların düştüğü noktalara sevk edildiğini ifade etti.

İKİ HAVALİMANINDA İHA PANİĞİ!

Rusya Federasyonu Sivil Havacılık İdaresi (RFCAA) ise, İHA saldırısı nedeniyle başkentte bulunan en büyük iki havalimanı olan Sheremetyevo ve Vnukovo’da tüm hava trafiğini geçici olarak durdurduğunu, ancak daha sonra yeniden açıldığını açıkladı.

Saldırıdaki mal ve can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

18 Kasım 2025
18 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

