Mossad'a casusluk yapan 2 kişi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mossad'a casusluk yaptığı gerekçesiyle MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Mossad'a casusluk yapan 2 kişi tutuklandı!

Türkiye’deki Filistinli aktivistlere yönelik fiziki takip yapıp derlediği bilgileri para karşılığında İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a aktardıkları iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
