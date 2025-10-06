Mossad'a casusluk yapan 2 kişi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mossad'a casusluk yaptığı gerekçesiyle MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
06.10.2025 17:47
Türkiye’deki Filistinli aktivistlere yönelik fiziki takip yapıp derlediği bilgileri para karşılığında İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a aktardıkları iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
