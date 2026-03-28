HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motor kazasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.Kaza, 18 Mart 2026 Çarşamba günü meydana gelen olayda Kuyucular Mahallesi yakınlarında Yusuf Avcı (18) vatandaşlar tarafından motosikletinin yanında yerde yatar halde bulundu.

Kaza, 18 Mart 2026 Çarşamba günü meydana gelen olayda Kuyucular Mahallesi yakınlarında Yusuf Avcı (18) vatandaşlar tarafından motosikletinin yanında yerde yatar halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Avcı’nın başından yaralandığını tespit ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Avcı doktorların tüm çabalarına rağmen 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Avcı’nın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Avcı’nın cenazesinin öğle namazını müteakip Güzelköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

Trump'tan Hürmüz Boğazı oyunu: 'Trump Boğazı' dedi

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.