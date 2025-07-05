HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcım ormanı yakmış: 1 tutuklama

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen orman yangınına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcım ormanı yakmış: 1 tutuklama
Çiğdem Sevinç

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen orman yangınına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Kara ekiplerinin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Alevler 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın’ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’den Bilecik yangınına giden jandarma ekipleri döndüEskişehir’den Bilecik yangınına giden jandarma ekipleri döndü
Hem ismi hem de görüntüsüyle dikkat çekiyor...Hem ismi hem de görüntüsüyle dikkat çekiyor...

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

Dikkat çeken isim: Hayrettin Mermer! Futbol takımına sponsor oldu, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kurucuları arasında

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

SGK'ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Ödemiş'ten acı haber geldi! Yangında yaralanmıştı

Ödemiş'ten acı haber geldi! Yangında yaralanmıştı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara Dervişoğlu'ndan sert tepki! "Patron çıldırmış..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.