Motosiklet emniyet şeridinde duran tıra çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu üzerinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim B. (22) yönetimindeki tır emniyet şeridinde durduğu sırada, aynı istikamette ilerleyen Şaban K. (27) idaresindeki motosiklet duramayarak tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Şaban K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik akışı ise kaza nedeniyle bölgede iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bolu
