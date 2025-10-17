HABER

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Serdar Ş. (17) yönetimindeki motosiklet, sokaktan caddeye çıkan Hayrettin K. (67) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlardan düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

