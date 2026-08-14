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Motosiklet ile pikap çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet ile pikap çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Bilgin (25) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir pikap, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Motosiklet ile pikap çarpıştı: 1 ölü 1

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cengiz Bilgin ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman motosiklet kazası
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