Motosiklet kazasında Ürdünlü 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, Balıklarkayası Battı Çıktı mevkiinde meydana geldi. Ürdün uyruklu M.Ö.A.S. idaresindeki motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda Karabük yönünden Safranbolu istikametine seyir halindeyken Balıklar Kayası Viyadüğü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü M.Ö.A.S. ile yolcu olarak bulunan Ürdün uyruklu Z.A.A.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin çarpmanın etkisiyle yaklaşık 110 metre sürüklendikten sonra durduğu tespit edildi. Ayrıca sürücünün kullandığı motosiklet için gerekli sürücü belgesine sahip olmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır