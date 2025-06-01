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Motosiklet önce otomobile, ardından da duvara çarptı

Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü önce yolun sağına dönmek isteyen hafif ticari araca, ardından da beton duvara çarparak yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet önce otomobile, ardından da duvara çarptı

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ferdun A.'nın kullandığı motosiklet 5013 sokak kavşağına geldiğinde, sağa dönmek için manevra yapan Mahmut A.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve beton duvara çarparak devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat kaza
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