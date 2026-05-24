Motosiklet sürücüsü girdiği tırın altında feci şekilde can verdi

Feci kaza, Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akay idaresindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet ardından karşı yönden gelen A.A.’nın kullandığı tırın altına girdi. Kazada Mustafa Akay feci şekilde hayatını kaybederken, aynı motosiklette bulunan karısı İ.A. ise ağır yaralandı. Yaralanan İ.A., kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



