Motosiklet trafik levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin trafik yön levhasına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 41 ATG 031 plakalı motosiklet, Körfez Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Milli İrade Meydanı istikametine seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yönlendirme levhasına çarptı.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ YOLA SAVRULDU

Kazada sürücü Ramazan K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.S. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ramazan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

27 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
