Motosiklet tutkusu sonu oldu: 26 yaşındaki Eda'dan acı haber!

Denizli’nin Çameli ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan 26 yaşındaki Eda Koçin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının motosiklet tutkunu olduğu ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet tutkusu sonu oldu: 26 yaşındaki Eda'dan acı haber!

Motosiklet tutkunu genç sürücü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Çameli-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eda Koçin (26), ve beraberindeki bir arkadaşıyla birlikte motosikleti ile seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmes üzerine yoldan çıktı.

Yol kenarına savrulan Eda Koçin ve arkadaşının yaptığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet tutkunu olarak bilinen genç kızın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Eda Koçin'in cenazesinin bugün Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

