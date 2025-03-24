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Motosiklet yarışı acı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

24.03.2025 01:06
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Konya’da yarış yaptığı iddia edilen motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Motosiklet yarışı acı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yarış yapan İbrahim Öztürk idaresindeki motosiklet ile F.B.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüleri sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Öztürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya motosiklet
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