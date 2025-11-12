HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 5 bin 146 TL ceza

Hatay’da motosikleti üzerine yüzüstü uzanarak kullanan aday sürücüye 5 bin 146 TL trafik cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.

Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 5 bin 146 TL ceza

Hatay’ın Arsuz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere geçit vermeyen kolluk kuvvetleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede 7 Ekim tarihinde yapılan denetimlerde bir sürücünün akan trafikte motosikleti üzerine yüzüstü uzanarak kullandığı görüldü. Tespit edilen şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 5 bin 146 TL idari para cezası uygulanarak, aday sürücü statüsünde bulunan şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında ayrıca ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 5 bin 146 TL ceza 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.