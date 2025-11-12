Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 5 bin 146 TL ceza

Hatay’ın Arsuz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere geçit vermeyen kolluk kuvvetleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede 7 Ekim tarihinde yapılan denetimlerde bir sürücünün akan trafikte motosikleti üzerine yüzüstü uzanarak kullandığı görüldü. Tespit edilen şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 5 bin 146 TL idari para cezası uygulanarak, aday sürücü statüsünde bulunan şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında ayrıca ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

