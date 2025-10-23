HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler...

Bursa’da kendisine kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen adama motosikletli kurye çarptı.

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler...

Bursa’da kendisine kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen adama motosikletli kurye çarptı. Kurye olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobillerin ve motosikletli bir kişinin hiç durmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler... 1

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mudanya Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen A.K., motosikletin geldiğini fark etmedi. Motosikletli kurye C.C. (22) yaşlı adama çarparak olay yerinden uzaklaşırken, A.K. kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Mudanya Emniyetine gidip olayı anlatan sürücü C.Ç (22) iddiaya göre "Çarptığımı ilk başta fark etmedim sonrasında fark edince size geldim" dedi.

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler... 2

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı A.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. A.K.’nin entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler... 3

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafikteki diğer sürücülerin duyarsızlığı dikkat çekti. Yerde yatan yaşlı adama rağmen, yollarına durmadan devam etmeleri, ’pes’ dedirtti.

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler... 4

Olayın tanıklarından Tamer Hasırcıoğlu, "Biz markete arkadaşımı ziyarete geldik, içeride oturuyorduk, dışarıdan bir ses geldi. İlk başta park halindeki motorum düştü sandım. Dışarı çıkınca amcayı yerde gördüm, kan vardı. Oradan geçen bir abi, kuryenin çarpıp kaçtığını söyledi. Hemen gelen arabaları durdurduk, üzerinden geçmesinler diye uğraştık. Amcaya çok üzüldük, ambulans geldiğinde durumunun ağır olduğunu söylediler. Allah ailesine sabır versin" dedi.
Bir diğer tanık esnaf Zülküf Özer ise, "Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor, güvenlik önlemleri ve özellikle kasislerin Mudanya genelinde artırılmasını talep ediyorum. Bu hafta ikinci kez böyle bir olay oluyor" ifadelerini kullandı.
Kazanın ardından motosikletli kurye ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler... 5

Motosikletin çarptığı adamın yanından böyle geçtiler... 6


Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Robot ordusunu' kontrol etmek istiyor! İşte talep ettiği ödeme'Robot ordusunu' kontrol etmek istiyor! İşte talep ettiği ödeme
Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan Özgür Özel'in iddialarına sert yanıt: "Gerçeği belgelerle konuşuyoruz"Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan Özgür Özel'in iddialarına sert yanıt: "Gerçeği belgelerle konuşuyoruz"

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.