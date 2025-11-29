HABER

Motosikletin çarptığı pikabın yakıt deposu delindi: Yol trafiğe kapatıldı

Elazığ’da motosikletin pikapa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle pikapın yakıt deposu delinirken, benzinin yola saçılması nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönden gelen motosiklet pikapa çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ise pikapın yakıt deposu delindi. Benzinin yola saçılması nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri yolu araç ve yayalara kapatırken, kapalı olan yoldan geçmek isteyen vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşattı.

