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Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı

Burdur’da motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, resmi polis aracını durdurup yardım istedi.

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı

Burdur’da motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, resmi polis aracını durdurup yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ilgili sivil kısım ekibi çağrıldı. Bir süre polis ekipleriyle birlikte gelecek olan ekipleri bekleyen şahıs, yoldan geçen vatandaşın otomobilini sivil polis ekibi zannedip kendisiyle ilgilenilmediğini gerekçe göstererek saldırmaya başladı. Tekme tokat kavgaya dönüşen olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulurken, yaşananlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletinin çalındığını öne süren S.T. isimli alkollü şahıs, yolda karşılaştığı resmi polis ekiplerini durdurarak yardım istedi. Şahsın ihbarı üzerine olay yerindeki polis ekipleri, ilgili kısım ekibini talep etti. Ekiplerin gelmesini bekleyen şahıs, bir süre sonra yoldan geçen bir otomobili görünce harekete geçti. Otomobili olay yerine gelecek olan sivil polis otosu zanneden şahıs, bir anda aracın önüne geçerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışan sürücü ile alkollü şahıs arasında tartışma çıktı. Otomobilin polis aracına değil, sivil bir vatandaşa ait olduğunun anlaşılmasıyla tartışmanın seyri değişirken tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken olay sonrasında ikili birbirinden şikayetçi olmadı. Alkollü şahıs S.T. polis ekiplerinin kendisiyle ilgilenmediği için saldırdığını söylerken, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAŞANAN OLAY SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Alkollü şahsın sivil otomobili polis aracı zannederek saldırdığı anlar ile otomobildeki kişiyle tekme tokat kavga ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın otomobile yönelerek saldırdığı, ardından tarafların birbirine girdiği ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahalede bulunması yer alıyor.

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı 1

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı 2

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı 3

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı 4

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı 5

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı 6

Motosikletinin çalındığını iddia eden alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili polis aracı sanıp saldırdı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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