MSB’den 8 Kasım Zafer Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de görkemli kutlama töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen törenlere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi de katıldı. Geçit töreninde kahraman komandolarımız da yer alarak Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi selamladı. Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar da selamlama uçuşu gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

