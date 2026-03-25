MSB'den Eurofighter açıklaması: "Türkiye ve İngiltere bugün imzalayacak"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve İngiltere, Eurofighter uçaklarının idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini bugün imzalayacak" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanımız ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konuları ele alınmıştır.

"BUGÜN İMZALANMASI HUSUSUNDA MUTABAKATA VARILMIŞTIR"

Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığı teyit edilmiş; uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin ise 25 Mart 2026 (bugün) tarihinde imzalanması hususunda mutabakata varılmıştır. Taraflar, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade etmiştir” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

