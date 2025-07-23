MSB'den Suriye açıklaması: 'Resmi destek talep ettiler'

MSB kaynakları, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SURİYE, TÜRKİYE'DEN RESMİ DESTEK TALEP ETTİ

Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları cevaplayan kaynaklar, İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürdüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir."

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN ENTEGRASYONU

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır