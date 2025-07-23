HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satımını onaylamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter için ön protokol imzalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı
Doğukan Akbayır

Son dakika! Almanya hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satımını onaylamasının ardından dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Milli Savunma Bakanı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelerek, iki ülke arasında uzun yıllardır süren savunma iş birliğini masaya yatırdı. Görüşmede, NATO çatısı altındaki iş birliğine ve savunma sanayisi alanındaki gelişmelere dikkat çekildi.

MSB, sosyal medya hesabından Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter mutabakatına ilişkin paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı 1

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

HER İKİ ÜLKE DE ASKERİ BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK

Görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı topluluğuna katılım süreci oldu. Taraflar, bu süreçte kayda değer ilerlemeler sağlandığını vurgularken, Türkiye’nin Typhoon kullanıcısı olması halinde hem NATO’nun caydırıcılığına katkı sunacağı hem de iki ülke arasındaki askeri bağları daha da güçlendireceği ifade edildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı 2

ORTAK HAREKET İMASI

İki ülke savunma bakanları, Typhoon savaş uçaklarının karşılıklı alımıyla savunma sanayilerinin gelişmesini ve küresel alanda lider ekipman üretiminde ortak hareket edilmesini hedefliyor. Bu kapsamda imzalanan Mutabakat Zaptı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılım sürecini resmi olarak bir adım daha ileriye taşıdı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı 3

ORTAK CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK

İmzalanan belge ile birlikte iki ülke, NATO içindeki stratejik caydırıcılık politikalarını da pekiştirmeyi amaçlıyor. Her iki bakan da mutabakatın, tam kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi için sürecin hızla sonuçlandırılması gerektiği konusunda hemfikir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ... 2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erbakan ve Davutoğlu'nun bronz tenleri olay oldu! Erbakan ve Davutoğlu'nun bronz tenleri olay oldu!
Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyorHaftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

'İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz' Talebe yetişemiyorlar

'İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz' Talebe yetişemiyorlar

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.