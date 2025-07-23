SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

Son dakika! Almanya hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satımını onaylamasının ardından dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Milli Savunma Bakanı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelerek, iki ülke arasında uzun yıllardır süren savunma iş birliğini masaya yatırdı. Görüşmede, NATO çatısı altındaki iş birliğine ve savunma sanayisi alanındaki gelişmelere dikkat çekildi.

MSB, sosyal medya hesabından Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter mutabakatına ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA BAKANLARININ TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış,… pic.twitter.com/1Tek0OcQLx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2025

HER İKİ ÜLKE DE ASKERİ BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK

Görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı topluluğuna katılım süreci oldu. Taraflar, bu süreçte kayda değer ilerlemeler sağlandığını vurgularken, Türkiye’nin Typhoon kullanıcısı olması halinde hem NATO’nun caydırıcılığına katkı sunacağı hem de iki ülke arasındaki askeri bağları daha da güçlendireceği ifade edildi.

ORTAK HAREKET İMASI

İki ülke savunma bakanları, Typhoon savaş uçaklarının karşılıklı alımıyla savunma sanayilerinin gelişmesini ve küresel alanda lider ekipman üretiminde ortak hareket edilmesini hedefliyor. Bu kapsamda imzalanan Mutabakat Zaptı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılım sürecini resmi olarak bir adım daha ileriye taşıdı.

ORTAK CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK

İmzalanan belge ile birlikte iki ülke, NATO içindeki stratejik caydırıcılık politikalarını da pekiştirmeyi amaçlıyor. Her iki bakan da mutabakatın, tam kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi için sürecin hızla sonuçlandırılması gerektiği konusunda hemfikir.