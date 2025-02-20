MSB duyurdu: Bu yıl 408 terörist öldürüldü!

MSB kaynakları gündeme ilişkin haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Burada gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi veren MSB'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"(Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin) Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye’nin Suriye’deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

YUNANİSTAN'IN ÇABALARI ENGELLENDİ

(NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı’nda Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin) Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasasının 31’inci ve 80’inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan’ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 106 kişi yakalandı, 1573 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, engellenen kişi sayısı 9 bin 754'e yükseldi.

BU YIL 408 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son bir hafta içerisinde 31 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 408 oldu. Terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu.

(Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği 'iptal kararı'na ilişkin) Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu’ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi 'Türk toplum yapısına aykırı' sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir.

MSB: KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK SAYAN ANLAŞMALAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

(GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin) KKTC’nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır