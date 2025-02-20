MSB duyurdu: Bu yıl 408 terörist öldürüldü!

MSB kaynakları gündeme ilişkin haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Burada gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi veren MSB'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"(Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin) Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye’nin Suriye’deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz.
(NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı’nda Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin) Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasasının 31’inci ve 80’inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan’ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir.
Son bir hafta içerisinde 31 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 408 oldu. Terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu.
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