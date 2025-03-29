MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB yaptığı açıklamada "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" dedi.
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