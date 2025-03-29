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  4. MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 16:59
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MSB yaptığı açıklamada "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" dedi.

MSB kahreden haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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