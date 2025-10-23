HABER

MSB kaynaklarından Suriye, Gazze ve Eurofighter açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Eurofighter tedarikindeki son durumla alakalı bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, "süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir" denildi. Öte yandan Gazze Görev Gücünde Türk askerinin görev yapıp yapmayacağıyla ilgili olarak, "Muhataplarımız ile temaslarımız devam etmektedir" denildi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

GAZZE AÇIKLAMASI: "MUHTAPLARIMIZ İLE TEMASLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakanlık kaynaklarının aktardıkları bilgiler şu şekilde:

"Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Gazze’de kurulacak görev gücüne katılımımıza yönelik muhataplarımız ile temaslarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.

Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürmektedir"

"UYGUN ZAMAN İÇERİSİNDE TEDARİK FAALİYETLERİNİN TAMAMLANMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

"Yerli ve Millî savaş uçağımız KAAN’ın teslimatları başlayana kadar, TSK’ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir"

"SDG, SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON SÜRECİNE UYMALI"

"Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.

13 Ağustos 2025 tarihinde ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonunun kritik öneme sahip olduğunu, bu hususun bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz.

Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir"

