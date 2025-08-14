MSB Personel Alımı kura sonuçları açıklandı! İşte detaylar ve sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı'nın 3097 işçi alımı için yapılan kura çekimi sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilirler.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) ülke genelindeki çeşitli kadrolara yapacağı 3097 işçi alımı için kura çekimi tamamlandı. Kura sonuçları, adayların erişimine açıldı. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden sonuçlar sorgulanabiliyor. Adaylar, TC kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

Alım süreci, başvuruların alınmasıyla başlamış ve ardından kura çekimi ile devam etmişti. Kura çekimi, adayların heyecanla beklediği bir aşamaydı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, asil ve yedek listede yer alan adaylar belirlenmiş oldu. Asil listede yer alan adaylar, MSB tarafından belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek işe başlama sürecini tamamlayacaklar.

Yedek listede yer alan adaylar ise, asil listeden herhangi bir adayın çeşitli nedenlerle göreve başlamaması durumunda sırayla çağrılacaklar. Bu nedenle, yedek listede yer alan adayların da süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.

MSB'nin bu alımı, ülke genelindeki istihdama önemli bir katkı sağlayacak. Alınan işçiler, bakanlığın çeşitli birimlerinde görev yapacaklar ve ülke savunmasına destek olacaklar. Alım sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüldüğü belirtilirken, tüm adaylara başarılar dilendi.

Sonuçları Nasıl Öğrenebilirim?

MSB işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresine gidin. Ana sayfada yer alan 'MSB İşçi Alımı Kura Sonuçları' veya benzeri bir bağlantıya tıklayın. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve diğer istenen bilgileri girin. 'Sorgula' veya benzeri bir butona tıklayarak sonucunuzu görüntüleyin.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adayların yoğun ilgisi nedeniyle web sitesinde zaman zaman erişim sorunları yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durumda, adayların bir süre sonra tekrar denemeleri tavsiye ediliyor. MSB yetkilileri, sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve adaylara yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

