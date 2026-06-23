MTA verileri güncelledi, tedirginlik arttı! Bektaş'tan 'Diri fay haritası' açıklaması

MTA'nın 13 yıl sonra güncellediği 'Türkiye Diri Fay Haritası' endişeleri de beraberinde getirmişti. 2013 yılında 485 olan diri fay sayısının 700'e yükselmesi vatandaşları tedirgin etti.

DİRİ FAY SAYISI 485'TEN 700'E ÇIKTI

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, yeni harita hakkında yaptığı açıklamada "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak" ifadelerine yer vermişti.



Prof. Dr. Osman Bektaş

PROF. DR. BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni veriler ışığında ise vatandaşların aklına tek ir soru geldi: "Diri fay sayısının artması deprem riskini daha da artırır mı?"

Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"DEPREM TEHLİKESİNİN OTOMATİK OLARAK ARTTIĞI ANLAMINA GELMEZ"

"MTA diri fay haritasını yeniledi. MTA'nın 2026 güncellemesiyle aktif fay segmenti sayısının yaklaşık 480'den 700'e çıkması, Türkiye'nin deprem tehlikesinin otomatik olarak arttığı anlamına gelmez.

AFAD'IN HAZIRLAYACAĞI HARİTAYI İŞARET ETTİ

Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil; deprem kaynaklarının daha ayrıntılı ve gerçekçi tanımlanması demektir. Asıl değişim, AFAD'ın bu yeni verilerle hazırlayacağı güncellenmiş Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ortaya çıkacaktır.

2018 Deprem Tehlikesi Haritası 2026 MTA Diri Fay Haritasında olmayan denizdeki diri fayları'da dikkate almıştır"