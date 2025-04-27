HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı

Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan şahıs tutuklandı.

Muayene için gittiği hastanede televizyon çaldı

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs muayene olmak için hastaneye gitti. Şahıs ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı. Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şahsın kimliğini tespit etti. Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum açıkladı: 15 bin 13 bina incelendiBakan Kurum açıkladı: 15 bin 13 bina incelendi
6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 25’e yükseldi

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.