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Muayenede stepneye bakılıyor mu? Muayenede stepne ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.01.2025 15:56
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Trafikte düzeni korumak, can ve mal kayıplarının, kazaların önüne geçmek ve güvenliği sağlamak amacı ile oluşturulan çeşitli kurallardan biri de araçların düzenli olarak yapılması gereken muayeneleridir. Bu muayeneler TÜVTÜRK kontrolünde yapılır ve tüm araç sahipleri bu muayeneyi yaptırmak zorundadır.

Muayenede stepneye bakılıyor mu? Muayenede stepne ağır kusur mu, hafif kusur mu?

TÜVTÜRK ya da tam ismi ile Teknik Gözetim Kurumu, randevu sistemi ile muayene istasyonuna araç kabul eder ve detaylı bir incelemenin ardından o araç ile ilgili rapor verir. Verilen raporda ağır kusur tespit edilirse araç muayeneden geçemez ve hatta trafiğe çıkamaz. Ancak hafif kusur olarak belirlenen sorunlar görülürse araç muayeneden o eksiklerin en kısa süre içinde tamamlanması koşulu ile geçer.

Muayenede stepneye bakılıyor mu?

Muayeneye giren aracın güvenlik ve çevreye uygunluk açısından tüm teknik kontrolleri yapılır. Zorunlu bir denetim olan bu uygulamada kusursuz ya da hafif kusurlu olduğu tespit edilen araçlar muayeneden geçerken, ağır kusurlu ve emniyetsiz olarak tespit edilen araçlar trafiğe çıkamaz.

Araç muayenesi kapsamında fren sistemlerinden elektrik sistemlerine, ışıklardan direksiyona her türlü detaya bakılır. Stepne ya da diğer adı ile yedek lastikler de araç muayenesinde kontrolü yapılan unsurlar arasında yer alır.

Bir araç muayenesinde tespit edilen ağır kusurlar, direkt olarak trafikte can ve mal kaybına neden olacağı ya da hayati önem taşıdığı için araç muayeneden geçemez. Hafif kusurlar ise ölümcül sonuçlara neden olmayacağı için ancak en kısa sürede düzeltilmesi koşuluyla muayeneden geçer.

Muayenede stepne ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Stepne de muayene sırasında kontrol edilen unsurlardan biridir. TÜVTÜRK’ün yayınladığı en güncel yönetmelik dahilinde stepnenin eksik olması hafif kusur sayılmaz. Araç stepnesi olmasa dahi muayeneden geçer. Bu durumun nedeni stepne eksikliğinin direkt olarak bir kazaya yol açma ya da can güvenliğini direkt olarak tehlikeye atma riskinin bulunmamasıdır.

Muayenede araçta stepne olmaması bir kusur sayılmaz. Ancak stepne varsa ama hasarlıysa ve kullanılamaz durumdaysa bu durum hafif kusur adı altında değerlendirilir. Stepnenin olmaması da dahil olmak üzere hiçbir durumu ağır kusur olarak kabul edilmez ve değerlendirilmez.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil araç muayenesi
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